Будьте ответственными: игроки "Динамо" обратились к болельщикам из-за коронавируса, видео

Футболисты киевского "Динамо" выступили с обращением к болельщикам в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19.

Слова футболистов опубликовала пресс-служба "Динамо" на официальном YouTube-канале клуба.

Обращение к фанатам записали полузащитники Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко и Виталий Буяльский, а также нападающий Фран Соль.

"Человеческая жизнь - это главная ценность. Мы, футболисты "Динамо", призываем вас быть ответственными - максимально ограничьте социальные контакты, сохраняйте спокойствие. То, как быстро мы преодолеем это непростое время, зависит от каждого из нас. И тогда футбол скоро вернется к нам всем", - сказал Сидорчук.

"Всем привет! Хочу обратиться ко всем болельщикам "Динамо", всему динамовскому сообществу. Мы, футболисты, чувствуем ответственность и призываем вас беречь свое здоровье, заботиться о себе, мыть руки и придерживаться всех рекомендаций, которые дает президент Украины. Мы сейчас в Киеве, мы должны оставаться дома и быть ответственными за свои поступки. Лучшее, что мы можем сделать - это придерживаться правил. Вместе мы преодолеем этот кризис, потому что украинцы, киевляне - сильные люди. Мы надеемся на лучшее, молимся о тех, кто заболел. Спасибо за поддержку, берегите себя!" - заявил Соль.

"Дорогие болельщики "Динамо" Киев! Будьте максимально ответственными к своему здоровью, все время сохраняйте спокойствие. Это непростое время мы переживем вместе. Нужно верить в лучшее и тогда все будет хорошо. Всем здоровья", - подчеркнул Шапаренко.

"Друзья, оставайтесь дома в безопасности! Проводите время с семьей, это очень важно, это минимум того, что мы можем сделать сейчас. Мы все сейчас на карантине, давайте использовать это время с пользой. Думайте про пожилых людей, этот вирус очень опасен для них. Даже если вирус не угрожает вам, вы можете передать его другим. Давайте уважать правила, оставаться дома, мыть руки, это очень важно. Надеюсь, все это пройдет, и футбол скоро вернется. Уважайте и помогайте друг другу в это трудное время!" - сказал Дуэлунд.

"В связи со сложной ситуацией, которая сложилась в нашей стране и мире, призываю всех болельщиков "Динамо" и граждан Украины, придерживайтесь правил карантина. Ограничьте общение с другими людьми, сохраняйте спокойствие. От каждого из нас зависит то, как скоро мы пройдем этот сложный период. И тогда футбол вернется к каждому из нас", - заявил Буяльский.

Ранее сообщалось, что руководство "Динамо" отменило все тренировки из-за коронавируса.