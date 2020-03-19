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Футболист сборной России обвинил власть Путина в фальсификации данных по зараженным коронавирусом

четверг, 19 марта 2020, 20:41
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Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари обвинил российские власти в сокрытии реальных данных по числу зараженных коронавирусом.

Слова Ари приводит Jovem Pan.

"Власти России не говорят правду о том, сколько человек на самом деле заразились коронавирусом. Если сравнивать с другими странами, то в России очень мало заболевших. Я думаю, что власти не разглашают реальные данные. Один из врачей "Краснодара" рассказал мне, что в городе уже есть умершие от коронавируса", - сказал Ари.

По официальным данным, в России на данный момент около 200 заразившихся коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России умер первый человек от коронавируса.

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