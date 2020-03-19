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Началось: в России появилась первая жертва коронавируса

четверг, 19 марта 2020, 11:23
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В России 19 марта зафиксировали первую смерть от осложнений, вызванных смертельным коронавирусом. В Москве умерла 79-летняя пенсионерка, которая была госпитализирована 13 марта.

Как пишут российские СМИ, с 14 марта женщина проходила лечение в частной клинике, а спустя два дня ее перевели в инфекционную больницу, где она получала комплексную интенсивную терапию.

По уточненным данным, смерть наступила в результате пневмонии на фоне сахарного диабета 2 типа и артериальной гипертензии. Кроме того, у нее диагностированы ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь и цереброваскулярная болезнь.

"Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. Пациентке оказали комплексную интенсивную терапию", - прокомментировала ситуацию главный врач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова.

Все, кто контактировал с женщиной, находятся под наблюдением медицинских работников.

Напомним, что в Украине по состоянию на 18 марта известно о двух летальных случаях.

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