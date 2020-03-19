Россия полыхает: как Кремль ведет борьбу с народом, а не с коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в России с каждым днем становится все больше, но эта информация тщательно фильтруется, поскольку Россия занимается не борьбой с пандемией, а собственным имиджем.

Об этом сообщает Belprauda.

Журналисты пишут, что недавнее заявление президента Беларуси Александра Лукашенко после закрытия РФ своих границ о том, что "вся Россия полыхает от коронавируса" так же наверняка сделано не на пустом месте, он явно сказал меньше, чем знает.

Любая информация об этом тщательно фильтруется, но только за последнее время новых заболевших обнаружили в Москве и Московской области, Самарской, Калининградской, Тверской, Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской и Ярославской областях, а также Красноярском крае, Республике Татарстан и Республике Хакасия.

Причем этот опубликованный список, весьма неполный, например, в нем отсутствует Пермский край, где под наблюдением врачей, из-за подозрения коронавируса, уже находятся 558 человек, из которых 249 закрыты на карантин.

Общее развитие ситуации подтверждают и другие факты: вчера прямо на улицах Омска умерло четыре человека и следов насильственной смерти у них не обнаружено или, совсем недавно, в Израиле были обнаружены два новых случаях коронавируса, это когда пара вылетевшая здоровой из Москвы, вдруг в Тель-Авиве оказалась больной.

Созданный в Москве информационной центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), судя по презентации в день открытия, в основном занимается не столько мониторингом за распространением вируса в РФ, сколько, так называемым развенчиванием фейков или опровержением слухов о нем в регионах.

Во многих городах введены запреты на массовые мероприятия, включая протесты и, в то же время, полным ходом проводится подготовка и референдуму по поправкам в Конституцию и празднованию Дня Победы. Какое-то выборочное противодействие массовому скоплению людей получается, не находите?

На этом фоне гораздо больше веришь в слухи, о возможном введении в России режима чрезвычайной ситуации и комендантского часа.

Только кажется, что, если это будет сделано то, по крайней мере в первую очередь, не для борьбы с коронавирусом, а обеспечения "стабильности" в стране, ведь ситуация ухудшается с каждым днем и, кроме пандемии, еще и цены на нефть и курс доллара, сами все видите. Причем это – только начало, ведь Саудовская Аравия уже везет в Европу нефть по $25 за баррель, а ведь они, как обещают, ее добычу до 13 млн. в день с нынешних 9,7 млн. не увеличили.

Причем, судя по всему, это – война на уничтожение конкурента, а когда Саудовская Аравия зальет европейский рынок своими дополнительными тремя с половиной миллионами баррелей, здесь главное "веселье" и начнется, российской нефти там просто места не будет, как и денег в бюджете страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России 19 марта зафиксировали первую смерть от осложнений, вызванных смертельным коронавирусом. В Москве умерла 79-летняя пенсионерка, которая была госпитализирована 13 марта.