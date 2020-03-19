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В UFC приняли важное решение по самому ожидаемому бою года

четверг, 19 марта 2020, 16:00
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Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцев Тони Фергюсоном официально отменен.

Об этом говорится в официальном заявлении UFC.

"Мероприятие не состоится в Barclays Center в Бруклине, как было объявлено ранее. Решение было принято в согласовании с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк, а также в согласовании с законами штата Нью-Йорк, ограничивающими проведение крупных общественных собраний.

Дополнительные детали, включая дату и место, будут объявлены после подтверждения. Владельцы билетов в Barclays Center могут запросить полный возврат средств", - говорят в организации.

Бой должен был состояться 18 апреля. Это уже пятая отмена поединка.

Напомним, что Нурмагомедов громко оскандалился во время дуэли взглядов с американцем Тони Фергюсоном.

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