В UFC приняли важное решение по самому ожидаемому бою года

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцев Тони Фергюсоном официально отменен.

Об этом говорится в официальном заявлении UFC.

"Мероприятие не состоится в Barclays Center в Бруклине, как было объявлено ранее. Решение было принято в согласовании с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк, а также в согласовании с законами штата Нью-Йорк, ограничивающими проведение крупных общественных собраний.

Дополнительные детали, включая дату и место, будут объявлены после подтверждения. Владельцы билетов в Barclays Center могут запросить полный возврат средств", - говорят в организации.

Бой должен был состояться 18 апреля. Это уже пятая отмена поединка.

Напомним, что Нурмагомедов громко оскандалился во время дуэли взглядов с американцем Тони Фергюсоном.