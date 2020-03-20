Еще три известных спортсмена подхватили коронавирус

Баскетболисты двух команд НБА заразились смертельным коронавирусом. Вирус подхватили защитник "Бостона" Маркус Смарт и два баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс", имена которых не называются.

По словам Смарта, он все это время находился на карантине и сначала у него не было симптомов.

"В данный момент чувствую себя прекрасно, но хочу сказать, что молодое поколение страны должно дистанцироваться. Нельзя быть эгоистами", - написал он.

При этом в "Лейкерс" пока имена больных сообщать не торопятся.

"Мы узнали, что тесты двух игроков команды показали положительные результаты. У игроков сейчас нет симптомов, они находятся на карантине под наблюдением врачей команды", - отмечают в клубе.

Напомним, что один из лучших баскетболистов современности Кевин Дюрэнт сдал положительный тест на коронавирус.