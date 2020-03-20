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Усик повторил уникальный трюк Ломаченко с монетами: яркое видео

пятница, 20 марта 2020, 11:45
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Украинский супертяжеловес Александр Усик и дальше активно готовится к поединку против британца Дерека Чисоры, хотя встреча именитых боксеров находится под угрозой срыва.

Так, на одной из тренировок, которую Усик провел в Киеве, он похвастался своим подписчикам невероятной ловкостью. Непобедимый украинский боксер подбросил в воздух четыре монеты, а затем поймал каждую из них.

"Тренировочные моменты", - подписал ролик Усик.

Интересно, что в 2017 году аналогичный трюк получился у другого именитого украинского боксера - Василия Ломаченко.

По предварительным данным, поединок Усик - Чисора пройдет 23 мая в Лондоне. Его могут отменить из-за пандемии коронавируса, но пока такого заявления не было.

Напомним, что Усик оказался в центре нового скандала из-за вопроса зарубежной журналистки о том, как правильно его называть - "Александр" или "Олександр".

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