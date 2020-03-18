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Усик попал в новый скандал из-за заявления про Украину и Россию: видео

среда, 18 марта 2020, 13:39
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Украинский боксер Александр Усик оказался в центре нового скандала из-за вопроса зарубежной журналистки о том, как правильно его называть - "Александр" или "Олександр".

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории заявил, что его следует называть "Александр", так как ему так больше нравится. Усик объяснил, что его имя по-русски звучит через "А", а через "О" его зовут по-украински. "Мне нравится "Александр", - заявил боксер.

33-летний Усик ранее был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, но отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес. За свою карьеру он провел 17 боев, в которых одержал 17 побед (13 - нокаутом). Следующий поединок Усик проведет с британским боксером Дереком Чисорой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик дал совет, как уберечься от коронавируса.

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