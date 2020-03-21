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Кашлял кровью: итальянский спортсмен рассказал, как он заразился коронавирусом

суббота, 21 марта 2020, 11:50
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Итальянский бегун Эдоардо Меллони рассказал, как он попал в больницу с коронавирусом.

Слова Меллони приводит AIPS Media.

"Сейчас я в порядке. К счастью, я вовремя попал в больницу. В отделении неотложной помощи у меня диагностировали пневмонию, а затем провели тест на коронавирус, который показал положительный результат. Болезнь у меня обнаружили на начальном этапе. Поэтому я надеюсь вскоре вернуться домой.

Все началось с обычной лихорадки. У меня была температура 37,5 и небольшой кашель. Но со временем кашель становился все сильнее. Дошло до того, что приступы длились по 5-10 минут без остановки. В какой-то момент я заметил, что кашляю кровью.

Также нельзя пренебрегать еще одним симптомом - полная или частная потеря обоняния и чувства вкуса. В больнице подобные симптомы обнаружились у двоих из трех больных. При этом у некоторых из них не было лихорадки или кашля. Поэтому важно обращать внимание и на эти симптомы", - рассказал Меллони.

На данный момент число заболевших в Италии превысило 47 тысяч человек. Умерли более 4000.

Ранее сообщалось, что в США заразились три известных баскетболиста.

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