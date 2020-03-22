Экс-игрок "Динамо" оскандалился из-за ролика в супермаркете: в сети волна гнева, видео

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев попал в скандал из-за опубликованного в Instagram ролика.

Экс-футболист поделился видео, на котором он, находясь в супермаркете, несколько раз набил ногой рулон туалетной бумаги, которую взял с полки.

Действия Алиева пришлись не по душе пользователям социальной сети. Так, бывшего футболиста обозвали клоуном, хулиганом, слабаком и дураком. Некто предположил, что герой видео был в состоянии алкогольного опьянения. Еще один пользователь написал: "Ну вот, вот в этом вся команда "Динамо" за последние лет 20. Днари". В следующем ролике один из пользователей предложил Алиеву понабивать бутылку с пивом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что скандальный экс-игрок "Динамо" начал борьбу с коронавирусом.