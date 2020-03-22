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Модель с лучшими ягодицами Бразилии прорекламировала продажу футболок Месси: фото

воскресенье, 22 марта 2020, 12:30
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Бразильская модель Сьюзи Кортес объявила в Instagram о проведении благотворительной акции.

Девушка, которая ранее побеждала в конкурсе красоты "Мисс Бум Бум", где определялась обладательница лучших ягодиц страны, разметила несколько своих фото в футболке капитана "Барселоны" Лионеля Месси и сообщила, что организует аукцион. Кортес выставила на продажу экипировку аргентинского футболиста. Вырученные средства модель потратит на покупку для жителей Бразилии спиртосодержащего геля и медицинских масок, чтобы противостоять эпидемии коронавируса.

Instagram Сьюзи Кортес

Instagram Сьюзи Кортес

Instagram Сьюзи Кортес

Отметим, что Кортес является болельщицей "Барселоны". Лишь ей одной удавалось побеждать в конкурсе "Мисс Бум Бум" дважды. На нее в Instagram подписано свыше 2 млн человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Месси поучаствовал в популярном челлендже с туалетной бумагой.

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