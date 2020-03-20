Месси поучаствовал в популярном челлендже с туалетной бумагой: видео

Звездный аргентинский футболист каталонской "Барселоны" Лионель Мессии принял участие в челлендже "Оставайся дома", который призывает людей оставаться дома из-за пандемии смертельного коронавируса.

На опубликованных кадрах на странице "Барселоны" в социальных сетях Месси 10 раз отчеканил рулоном туалетной бумаги.

После этого капитан сборной Аргентины передал вызов партнерам по команде Артуро Видалю, Жорди Альбе, Луису Суаресу, бывшему одноклубнику Хави и партнеру по национальной сборной Серхио Агуэро.

Напомним, что недавно такой же челлендж поддержала известная украинская футболистка Татьяна Левицкая.

Также "Апостроф" сообщал, что защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак отправил в нокдаун свою девушку Мирославу Перейму, попав ей в лицо рулоном туалетной бумаги.