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Бывший футболист Барселоны посоветовал Месси и Роналду переехать в Беларусь

понедельник, 23 марта 2020, 17:18
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Бывший футболист "Барселоны" Александр Глеб посоветовал экс-партнеру по каталонскому клубу Лионелю Месси и форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду переехать в Беларусь, пока в Европе приостановили чемпионаты из-за эпидемии коронавируса.

Слова Глеба приводит The Sun.

Так, белорусский футболист отметил, что сейчас, когда в Европе проводится лишь первенство его страны, аргентинцу и португальцу было бы лучше перебраться в один из клубов Высшей лиги, чтобы иметь игровую практику. "Это единственное место в Европе, где можно играть в футбол. По крайней мере, белорусский народ был бы счастлив", - сказал Глеб.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети высмеяли Месси и Роналду после выхода из карантина.

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