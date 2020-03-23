В сети высмеяли Месси и Роналду после выхода из карантина: фото

В сети красочно высмеяли лучших футболистов современности Лионеля Месси и Криштиану Роналду после их будущего выхода с карантина, введенного во многих странах Европы из-за коронавируса.

В настоящее время оба игрока придерживаются режима самоизоляции у себя дома. Аргентинец вместе с семьей находится в Барселоне, а португалец со своими детьми и подругой вернулся из Турина на остров Мадейра. Оба согласно предписаниям своих клубов тренируются по индивидуальной программе, чтобы поддерживать себя в форме. Однако в сети не исключили, что после выхода из карантина Месси и Роналду будут выглядеть вот так:

Ранее "Апостроф" сообщал, что модель с лучшими ягодицами Бразилии прорекламировала продажу футболок Месси.