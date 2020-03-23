Две ведущих спортивных страны приняли радикальное решение по Олимипаде-2020

Канада и, вероятно, Австралия не примут участия в летних Олимпийских играх в Токио (Япония), если они состоятся в текущем году.

Об этом сообщается на официальных сайтах Национальных олимпийских комитетов (НОК) этих двух стран.

Так, НОК Канады уведомил, что не будет посылать своих спортсменов на Олимпиаду из-за эпидемии коронавируса, и призвал Международный олимпийский комитет и Всемирную организацию здравоохранения перенести игры на 2021 год.

НОК Австралии сообщил, что местные спортсмены продолжат подготовку к Олимпийским играм в Токио с прицелом на то, что они состоятся не ближайшим летом, а в следующем году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в МОК сделали важное заявление о сроках проведения Олимпиады-2020.