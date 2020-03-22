В МОК сделали важное заявление о сроках проведения Олимпиады-2020

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация не рассматривает вариант с отменой Олимпийских игр в связи с пандемией китайского коронавируса, но не исключает возможность переноса сроков турнира.

Слова Баха приводит официальный сайт МОК.

"Вариант отмены Олимпиады-2020 из-за коронавируса не рассматривается, но турнир может быть перенесен. Жизни людей являются для всех приоритетом. Мы работаем ради того, чтобы Олимпийский огонь стал светом в конце тоннеля для всех. Мы трудимся изо всех сил и верим, что решим все вопросы в ближайшие четыре недели", - сказал Бах.

Напомним, что Олимпийские игры запланированы в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что бой между Тони Фергюсоном и Хабиб Нурмагомедовым не будет перенесен, несмотря на коронавирус.