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Скоро завою: звезда сборной Украины рассказал, как справляется с карантином

понедельник, 23 марта 2020, 14:26
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Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как проводит время на карантине, на который ушел его клуб из-за эпидемии коронавируса.

Слова футболиста приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

Так, Зинченко сообщил, что в магазинах Манчестера нет мяса и туалетной бумаги. Однако непосредственно у него проблем с покупкой необходимых товаров нет, так как помощь в этом ему оказывает клуб.

"Свободного времени столько много, что я уже скоро завою в этих четырех стенах. Конечно, поддерживаю форму, насколько могу. Сегодня гулял в парке, два раза в неделю стараюсь выходить прогуливаться или сходить в супермаркет", - сказал Зинченко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезда сборной Украины показал последствия паники в Европе из-за коронавируса.

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