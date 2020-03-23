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В чемпионате Украины рассматривают два варианта завершения сезона

понедельник, 23 марта 2020, 18:25
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Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал, что в данный момент организация рассматривает два варианта завершения сезона, если он не будет возобновлен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Об этом Дикий сообщил в эфире программы "Профутбол".

В первом случае чемпионат Украины может быть завершен согласно итогам текущего положения команд в турнирной таблице. Второй вариант - подведение результатов по итогам первого этапа.

"Если не сможем закончить чемпионат в сроки, установленные УЕФА, будем решать с клубами. У нас будет два варианта: завершить чемпионат так, как он выглядит сейчас, или взять только первый этап, не брать во внимание 23-й тур. Будем предлагать этих два сценария", - сказал Дикий.

В данный момент чемпионат Украины приостановлен из-за коронавируса. После 23 туров лидером турнира является "Шахтер". Второе место занимает "Заря", третье - "Динамо".

Ранее сообщалось, что "Динамо" приостановило тренировки из-за коронавируса.

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