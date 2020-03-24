RU  UA  EN

вторник, 24 марта
  • НБУ:USD 27.45
  • НБУ:EUR 29.50
НБУ:USD  27.45
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 марта

20:54
Спецоперация провалилась: новые подробности ДТП и погони в Харькове за бандитом по кличке "Изот"
20:49
Карантин по-украински: эпидемиолог назвал главную опасность из-за коронавируса
20:20
Коронавирус обогатил английский язык "идиотским" словом
20:02
В Украине умер еще один человек с подозрением на коронавирус
19:50
В Харькове криминальный авторитет устроил масштабное ДТП с машинами копов: видео
19:48
Белые джинсы в тренде - модная шпаргалка, как и с чем их носить этой весной Lime
19:42
В Украине могут обязать бесплатно кормить военных: фото документа ОПУ
19:10
Уже больше 100 зараженных - новая пациентка в реанимации: свежая статистика по коронавирусу в Украине
19:06
Теперь без уличной еды и кофе: в Киеве ужесточили карантин, введя новые запреты
18:52
Джим Керри пообещал за карантин отрастить бороду, но ответ актрисы из "Игры престолов" звучит страшнее Lime
18:49
За час стало очень плохо: у бывшего топ-чиновника "Нафтогаза" жена подхватила коронавирус, видео
18:47
Ryanair сделал громкое заявление об отмене всех рейсов и назвал сроки
Все новости

Английский топ-клуб "клонировал" футболиста сборной Украины: опубликовано видео

вторник, 24 марта 2020, 19:43
переглянути новину українською

Пресс-служба "Манчестер Сити" опубликовала шуточное видео с украинским защитником команды Александром Зинченко. В ролике украинец набивает мяч, а за ним следуют несколько его "клонов".

"Твой стартовый состав "Манчестер Сити" во время карантина во вторник", - говорится в официальном Instagram английского клуба.

В данный момент чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19. Также приостановлены и все остальные чемпионаты в Европе, кроме Беларуси.

Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В нынешнем сезоне украинец провел 18 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с английским клубом действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, как Зинченко проводит время в карантине.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Динамо - Десна - 1:1 Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: