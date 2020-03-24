Английский топ-клуб "клонировал" футболиста сборной Украины: опубликовано видео

Пресс-служба "Манчестер Сити" опубликовала шуточное видео с украинским защитником команды Александром Зинченко. В ролике украинец набивает мяч, а за ним следуют несколько его "клонов".

"Твой стартовый состав "Манчестер Сити" во время карантина во вторник", - говорится в официальном Instagram английского клуба.

В данный момент чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19. Также приостановлены и все остальные чемпионаты в Европе, кроме Беларуси.

Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В нынешнем сезоне украинец провел 18 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с английским клубом действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, как Зинченко проводит время в карантине.