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МОК принял историческое решение по Олимпиаде-2020

вторник, 24 марта 2020, 14:39
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поддержал решение японских властей о переносе на один год из-за эпидемии коронавируса летних Олимпийских игр, которые в текущем году должны были пройти в Токио.

Таким образом, главное спортивное соревнование четырехлетия состоится не раньше лета 2021 года.

Напомним, Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса COVID-19. По состоянию на сегодняшний день во всем мире болезнью заразились более 368 тысяч человек. Число погибших превысило 16 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что две ведущих спортивных страны приняли радикальное решение по Олимипаде-2020.

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