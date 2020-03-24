Российская спортсменка в отвратительной форме оскорбила инвалида: в сети волна гнева

Бывшая теннисистка Екатерина Бычкова, которая работала комментатором на телеканале Eurosport, в своем Twitter оскорбила инвалида Александра Горбунова, ведущего Telegram-канал "Сталингулаг". Горбунов вынужден передвигаться на инвалидной коляске, так как у него спинальная мышечная атрофия. Канал "Сталингулаг" регулярно критикует власть России.

"Какой же реально стал отвратительный "Сталингулаг". От него последнее время хочется блевать. Мерзкий человек (точнее полчеловека) пишет мерзкую *****, которой почему-то все восхищаются. Хотя он в чем-то оправдывает последние свои высеры. Какие герои у народа, такая и страна и все последствия вокруг", – написала Бычкова.

В результате разгоревшегося скандала руководство Eurosport приняло решение о приостановлении сотрудничества с Бычковой.

Также в стороне не остались пользователи сети, которые раскритиковали россиянку.

"Фуфуфу.. Мерзкая туфта про получеловека. Дура, сразу видно".

"Это та олигофренка, которая хотела залепить леща автору не понравившейся ей статьи, обозвав попутно его м*даком. Это та, которая называла таксистов хачами и даунами. Это та, которая смеялась, что Шарапова несет флаг России на Олимпиаде. Ну в общем, я думаю, понятно, что это за личность".

"Кто восхищается? Обычная критика власти, я понимаю конечно, что для Бычковой это шок, но так бывает. Едросню можно и нужно критиковать. Хотя Катя, наверняка, хочет немножечко примазаться к власти, тогда канеш критиковать не стоит)".

"Не знаю о чем речь, но про полчеловека отвратительно".

"Сталингулаг популярен, мягко говоря, в не самых широких кругах. А значит, фраза "какие герои, такая и страна и проблемы вокруг" - импотентный популизм. А вот фактических путинских "героев" Катенька не знает что ли?".

"Про существование Бычковой узнала только что. И так же забуду. Ущербная", - пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что "Сталингулаг" высмеял туалетный позор России.