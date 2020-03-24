Скандального украинского футболиста в России сравнили с обезьяной: фото

Форвард "Зенита" Артем Дзюба сравнил своего одноклубника Ярослава Ракицкого, который со скандалом в январе прошлого года перебрался в российский клуб из донецкого "Шахтера", с обезьяной.

31-летний нападающий выложил в Instagram фото, на котором он изображен рядом с украинцем и тремя их темнокожими одноклубниками. Рядом Дзюба разместил снимок из известного советского мультфильма про обезьянок. Коллаж россиянин прокомментировал словами: "Это браво. Ракицкий похож больше всех".

Instagram Артема Дзюбы

Ракицкий является уроженцем Днепропетровской области. В Украине выступал исключительно за "Шахтер". За национальную сборную страны он сыграл 54 матчей и забил 5 мячей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист "Шахтера", сбежавший в Россию, неожиданно высказался о сборной.