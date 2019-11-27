Буду там лишним: футболист "Шахтера", сбежавший в Россию, неожиданно высказался о сборной

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий, в январе текущего года перешедший в российский "Зенит", неожиданно высказался о сборной Украине.

Слова футболиста приводит "Фонтанка".

Так, Ракицкий, который ранее объявил о завершении карьеры в сборной, заявил, что команда Андрея Шевченко сейчас и без него хорошо играет. Относительно своего возможного возвращения в команду он сказал: "Я там буду лишним".

Всего в составе сборной Украины Ракицкий сыграл 54 матча и забил 4 мяча. За национальную команду он выступал с 2009 по 2018 год.

Напомним, сборная Украины с первого места своей отборочной группы вышла на чемпионат Европы 2020 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший игрок "Динамо" рассказал, почему не поехал играть в Россию во время войны.