Английский клуб сообщил о пяти случаях заражения коронавирусом у игроков

У пяти футболистов английского "Портсмута" диагностирован коронавирус.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Футбольный клуб "Портсмут" может подтвердить, что тест Росса Маккрори на коронавирус дал положительный результат. Предыдущие тесты показали, что четыре других игрока команды - Джеймс Болтон, Энди Кэннон, Хаджи Многа и Шон Раггетт - также заразились вирусом", - сказано в заявлении клуба.

У всех зараженных футболистов симптомы болезни проявляются слабо. В настоящее время они находятся в самоизоляции.

Отмечается, что клуб ждет еще результат теста на коронавирус, который сдал игрок дублирующего состава.

Ранее "Апостроф" сообщал, что английский топ-клуб "клонировал" футболиста сборной Украины.