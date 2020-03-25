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Всему виной футбол: в Италии нашли неожиданный источник распространения коронавируса

среда, 25 марта 2020, 16:26
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Мэр итальянского города Бергамо Джорджио Гори заявил, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией" мог быть одной из главных причин распространения коронавируса на территории страны.

Слова Гори приводит Marca.

"Матч между "Аталантой" и "Валенсией" был биологической бомбой. На тот момент мы не знали, что происходит. Первое заражение в Италии было зафиксировано 23 февраля. Если вирус уже циркулировал, 40 тысяч болельщиков, которые пришли на "Сан-Сиро", могли быть заражены", - сказал Гори.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией" состоялся 19 февраля в Милане. Встреча, которую посетило почти 45 тысяч зрителей, завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Бергамо.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у одноклубника звезды сборной Украины выявлен коронавирус.

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