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Бабушка-гимнастка: узбечка намерена выступить на Олимпиаде в 46 лет, фото

четверг, 26 марта 2020, 16:12
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из Узбекистана Оксана Чусовитина заявила о намерении продлить свою карьеру, чтобы выступить на летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

Слова 44-летней спортсменки приводит ТАСС.

"Я планировала завершить свою карьеру на Играх в Токио и не собираюсь менять свои намерения. Теперь я останусь в гимнастике ещё на один сезон, буду тренироваться, чтобы выступить на этой Олимпиаде", - сказала Чусовитина.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет принял решение о переносе Олимпиады-2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса. Предположительно, игры пройдут в июле-августе следующего года. На тот момент Чусовитиной исполнится 46 лет.

Чусовитина выступал на семи летних Олимпиадах - в 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годах. На своих первых играх в составе объединенной команды бывших стран СССР она выиграла командное первенство. Ранее узбечка завоевала право выступать на Олимпиаде в Токио.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская гимнастка показала, как нужно делать покупки в супермаркете во время карантина.

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