RU  UA  EN

четверг, 26 марта
  • НБУ:USD 27.75
  • НБУ:EUR 29.90
НБУ:USD  27.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 марта

12:35
Десятки тысяч гривен в сутки! Опубликованы фото роскошного изолятора для богачей с коронавирусом
12:28
Парень решил прославиться и облизал унитаз для Corona Challenge - теперь с его диагнозом ему не до хайпа Lime
12:15
Актер "Дизель Шоу" рассказал, как по глупости потерял за день $70 тысяч Lime
11:37
Больной коронавирусом принц Чарльз обсудил диагноз с семьей: что известно о его состоянии Lime
11:22
Развлекаются на карантине: MONATIK устроил с сыновьями домашние танцы Lime
10:21
Елена Кравец откровенно рассказала, как они с мужем потеряли двоих детей Lime
09:29
Найден первый в мире зараженный коронавирусом, давший старт пандемии
07:12
Готовим нудли по-украински с тушеной картошкой и мясом: пошаговый рецепт и советы Lime
05:24
Появились неожиданные данные про "невидимые" случаи коронавируса
01:16
21-летняя красотка умерла от коронавируса: фото самой молодой жертвы болезни в Британии

25 марта

22:20
Пиар на жертвах коронавируса: Россия отличилась "помощью" Италии, фото и видео
19:36
Ситуация обнадеживает, но: в Италии раскрыли пугающие цифры по коронавирусу за 25 марта
Все новости

В европейском футболе случилась новая смерть от коронавируса

четверг, 26 марта 2020, 12:10
переглянути новину українською

В среду утром, 25 марта, в Нидерландах от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба "Витесс" Кис Баккер.

Об этом сообщает De Gelderlander.

Согласно информации источника, в минувшую субботу Баккер, который страдал от рака легких, был госпитализирован в больницу в Арнеме. Сделанный тест на коронавирус дал положительный результат. Баккеру было 76 лет. "Витесс" уже выразил соболезнования родным и близким своего бывшего президента.

Отмечается, что всего две недели назад Баккер посетил домашний матч "Витесса". Тогда в игре чемпионата страны команда из Арнема обыграла "Твенте" со счетом 1:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что английский клуб сообщил о пяти случаях заражения коронавирусом у игроков.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Динамо - Десна - 1:1 Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: