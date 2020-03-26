В европейском футболе случилась новая смерть от коронавируса

В среду утром, 25 марта, в Нидерландах от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба "Витесс" Кис Баккер.

Об этом сообщает De Gelderlander.

Согласно информации источника, в минувшую субботу Баккер, который страдал от рака легких, был госпитализирован в больницу в Арнеме. Сделанный тест на коронавирус дал положительный результат. Баккеру было 76 лет. "Витесс" уже выразил соболезнования родным и близким своего бывшего президента.

Отмечается, что всего две недели назад Баккер посетил домашний матч "Витесса". Тогда в игре чемпионата страны команда из Арнема обыграла "Твенте" со счетом 1:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что английский клуб сообщил о пяти случаях заражения коронавирусом у игроков.