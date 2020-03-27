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Неизлечимо больной футболист вышел из комы спустя почти 3 года

пятница, 27 марта 2020, 10:15
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Бывший игрок "Аякса" Абдельхак Нури, который впал в кому после товарищеского матча с "Вердером" в 2017 году, спустя 2 года 8 месяцев и 19 дней вышел из комы.

Как пишет западная пресса, в данный момент 22-летний футболист может самостоятельно есть и сидеть. Его уже забрали родственники домой.

Страшная трагедия произошла 8 июля 2017 года. Прямо во время футбольного матча у молодого игрока "Аякса" случился приступ аритмии, из-за чего он потерял сознание и был доставлен в госпиталь.

После обследования в клубе заявили, что талантливый футболист понес необратимые повреждения мозга и не может дышать без специального аппарата.

Напомним, что тысячи болельщиков клуба "Аякс" приходили под дом к футболисту, чтобы поддержать его.

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