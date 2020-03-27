Отдыхал с красоткой в бассейне: экс-лидера "Шахтера" могут наказать за нарушение карантина, фото

Полузащитника туринского "Ювентуса" Дугласа Косту могут наказать в клубе за нарушение самоизоляции в Бразилии. У себя на родине бывший лидер "Шахтера" наплевал на ограничительные меры и отправился на отдых в бассейне со своей девушкой.

Соответствующую фотографию девушка Дугласа Коста Наталья Феликсо публиковала в социальных сетях.

Президент чемпиона Италии Андреа Аньелли уже отреагировал на ситуацию и заявил, что футболиста ждет штраф.

Как известно, еще 21 марта Коста покинул Италию и вернулся на родину, где должен был провести две недели в самоизоляции.

Отметим, что также в самоизоляции оказался лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду, который также не соблюдает карантин. Регулярно в сети появляются слухи о том, что португалец отдыхает в компании других людей.

Напомним, что звездный нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может получить реальный тюремный срок за нарушение карантина.