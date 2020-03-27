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Украина вляпалась в международный скандал из-за футбольного матча-"призрака"

пятница, 27 марта 2020, 11:02
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Пока европейские первенства взяли паузу из-за коронавируса, Украина "отличилась" проведением товарищеского матча, которого по факту не было.

Так, известные букмекерские конторы со всего мира принимали ставки на несуществующий матч между "Лозоваткой" из Днепропетровской области и "Мелитопольской Черешней" из Запорожской.

Ставки принимали крупнейшие европейские конторы, в том числе и российские. На матч, которого по факту не было, можно было делать ставки в режиме онлайн. Сама же игра якобы закончилась со счетом 4:1.

После игры главный тренер команды из Запорожской области в Facebook написал, что никакого матча не было, так как его команда находится на карантине.

В свою очередь глава комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Франческо Баранка уже заявил о начале расследования по этому поединку.

"Не могу поверить в то, что они провернули сегодня. Пока не знаю, какой поставщик данных передал игру в линию букмекерам. Я мгновенно понял, что происходит что-то не то. И мы сразу начали расследование в ФФУ. Мы шокированы. Они думали, мы не узнаем? Я думаю, что у провайдеров будут огромные проблемы после этого. Это мошенничество затронуло всех букмекеров мира", – заявил Баранка.

Напомним, что звездный нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может получить реальный тюремный срок за нарушение карантина.

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