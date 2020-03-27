Опубликована символическая сборная из футболистов, которые заразились коронавирусом

В сети показали символическую сборную из футболистов, которые подхватили смертельный коронавирус.
Команду составил интернет-ресурс Inside Global. В нее вошли шестеро игроков итальянских клубов.
Символическая сборная инфицированных футболистов выглядит так:
Голкипер: Марко Спортьелло ("Аталанта")
Защитники: Даниэле Ругани ("Ювентус"), Эльяким Мангала ("Валенсия"), Эсекьель Гарай ("Валенсия"), Хосе Гайя ("Валенсия")
Полузащитники: Блез Матюиди ("Ювентус"), Маруан Феллайни ("Шаньдун Лунэн"), Патрик Кутроне ("Фиорентина")
Нападающие: Пауло Дибала ("Ювентус"), Маноло Габбьядини ("Сампдория"), Каллум Хадсон-Одои ("Челси")
Тренер: Микель Артета ("Арсенал")
Напомним, что в среду утром, 25 марта, в Нидерландах от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба "Витесс" Кис Баккер.