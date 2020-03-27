Опубликована символическая сборная из футболистов, которые заразились коронавирусом

В сети показали символическую сборную из футболистов, которые подхватили смертельный коронавирус.

Команду составил интернет-ресурс Inside Global. В нее вошли шестеро игроков итальянских клубов.

Символическая сборная инфицированных футболистов выглядит так:

Голкипер: Марко Спортьелло ("Аталанта")

Защитники: Даниэле Ругани ("Ювентус"), Эльяким Мангала ("Валенсия"), Эсекьель Гарай ("Валенсия"), Хосе Гайя ("Валенсия")

Полузащитники: Блез Матюиди ("Ювентус"), Маруан Феллайни ("Шаньдун Лунэн"), Патрик Кутроне ("Фиорентина")

Нападающие: Пауло Дибала ("Ювентус"), Маноло Габбьядини ("Сампдория"), Каллум Хадсон-Одои ("Челси")

Тренер: Микель Артета ("Арсенал")

Напомним, что в среду утром, 25 марта, в Нидерландах от коронавируса скончался бывший президент футбольного клуба "Витесс" Кис Баккер.