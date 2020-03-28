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Под угрозой звезда сборной Украины: восемь игроков европейского клуба имеют симптомы коронавируса

суббота, 28 марта 2020, 19:18
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Сразу восемь футболистов английского "Вест Хэма", за который выступает вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, имеют симптомы коронавируса.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Так, вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди сообщил, что у игроков проявляются легкие симптомы болезни, такие как насморк и кашель. Однако футболисты, чьи имена остаются неизвестными, чувствуют себя хорошо. Все они находятся у себя дома и придерживаются самоизоляции.

Отметим, что Ярмоленко последние матчи своего клуба пропустил из-за травмы. Всего в нынешнем сезоне он забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за "Вест Хэм". В настоящее время он находится на карантине, на который его команда ушла после приостановки чемпионата Англии.

Ранее появились тревожные подробности травмы Ярмоленко.

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