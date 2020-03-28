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Секс-символ реслинга рассказала, как выиграла конкурс бикини в США - фото

суббота, 28 марта 2020, 22:22
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Секс-символ реслинга Мэнди Роуз рассказала, как еще до своего перехода в спорт стала победительницей национального конкурса бикини в США.

Слова Роуз приводит The Sun.

Так, звезда реслинга призналась, что выиграть ей помог случай. В то время она работала официанткой, но параллельно занималась фитнесом. Именно ее тренер и подтолкнул Роуз к тому, чтобы принять участие в конкурсе бикини, в котором будущая звезда реслинга в итоге одержала победу.

Instagram Мэнди Роуз
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Instagram Мэнди Роуз
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Instagram Мэнди Роуз
1 / 1
Instagram Мэнди Роуз
1 / 1
Instagram Мэнди Роуз
1 / 1
Instagram Мэнди Роуз
1 / 1
Instagram Мэнди Роуз
1 / 1
Instagram Мэнди Роуз
1 / 1
Instagram Мэнди Роуз
1 / 1
Instagram Мэнди Роуз
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Роуз выступает в реслинге с 2015 года. До того она занималась бодибилдингом. На сегодняшний день на американскую спортсменку в Instagram подписано свыше 2 млн человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что дочь Дуэйна Джонсона пошла по стопам отца и стала реслером.

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