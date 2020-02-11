Дочь Дуэйна Джонсона пошла по стопам отца и стала рестлером: как выглядит спортсменка

18-летняя Симона Джонсон, дочь Дуэйна "Скалы" Джонсона от первого брака с актрисой Дэни Гарсиа, намерена стать суперзвездой рестлинга. Девушка уже начала обучение в World Wrestling Entertainment (WWE) и не видит для себя другого будущего, пишет Daily Mail.

Фото: @simonegjohnson в Instagram

Дед "Скалы" по материнской линии, самоанец Питер Майвия, и его отец, знаменитый Рокки Джонсон, также были рестлерами, потому Симона не стала изобретать велосипед и продолжила семейные бизнес.

"Это мой мир, - заявила девушка. - Для меня очень важно, что у моей семьи такая личная связь с рестлингом, и я очень благодарна за возможность не просто бороться, но и продолжать это наследие".

Рост девушки - всего 155 см, но она уже начала тяжелые тренировки у ветеранов WWE. Знаменитый отец поддержал решение дочери, опубликовав в Instagram трогательное семейное фото.

"Мечты не только для мечтателей. Поздравляю своего первенца Симону Джонсон, которая официально подписала контракт с WWE и стала первым атлетом 4-го поколения в истории WWE. Гордо носи нашу фамилию, но твоя дорога всегда будет твоей, чтобы творить, зарабатывать и владеть. Очень горжусь. Живи своей мечтой. Давай работать".

Фото: @therock в Instagram

Дуэйн Джонсон рассказал, почему 12 лет откладывал свадьбу с матерью своих детей. Чтобы решиться на второй брак после развода, "Скале" потребовалось 12 лет.

В 2019 году Скала стал самым высокооплачиваемым актером в мире. Звезда с солидным отрывом обошел своих знаменитых коллег.

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