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Украина уничтожила Россию в альтернативном Евро-2020: опубликовано видео

воскресенье, 29 марта 2020, 19:10
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Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко разгромил российского защитника "Зенита" Данилу Кругового в матче альтернативного чемпионата Европы-2020 по FIFA 20.

Украинец играл за "Барселону" и добился победы над "Ливерпулем" Кругового со счетом 6:1. После первого тайма Зинченко выигрывал со счетом 1:0, но во второй половине устроил фейерверк забитых мячей в ворота соперника.

В альтернативном Евро-2020 принимают участие 32 футболиста из разных европейских стран.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 перенесен на 2021 год из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

В мире в настоящее время коронавирусом заразились более 685 тысяч человек. Число умерших превысило 32 тысячи человек.

Видео опубликовал канал 433 в YouTube.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о лекарстве от коронавируса.

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