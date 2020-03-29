Здесь вирусы не летают: Лукашенко назвал лучшее лекарство от коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он играет в хоккей, так как не боится китайского коронавируса, который сейчас господствует во всем мире.

Слова главы белорусского народа приводит "Апостроф" со ссылкой на by.tribuna.com.

"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Здесь нет вирусов никаких (Лукашенко показал на хоккейную площадку – "Апостроф"). Вы же не заметили, что вирусы летают? И я тоже не вижу! Это холодильник, это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, а особенно лед, – это самое настоящее антивирусное лекарство", – сказал Лукашенко.

В настоящее время чемпионат Беларуси является единственным футбольным турниром в Европе, который не приостановлен из-за пандемии.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не будет отменять никаких массовых мероприятий.