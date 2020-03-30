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Это не шутки: переболевший коронавирусом украинский спортсмен обратился к соотечественникам

понедельник, 30 марта 2020, 20:10
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Украинский баскетболист Вячеслав Бобров, который переболел китайским коронавирусом COVID-19, обратился к соотечественникам, призвав их отнестись серьезнее к рекомендациям, которые могут снизить риск заражения вирусом.

Об этом Бобров сказал в видеообращении, опубликованным на его странице в Instagram.

"Своим примером хочу показать, что это не шутки. Сейчас я нахожусь в Александровской больнице города Киева.

Пожалуйста, отнеситесь серьезней к ситуации с коронавирусом, соблюдайте правила гигиены, без надобности не покидайте свои дома и квартиры, носите маски и пользуйтесь антисептиками. Но не забывайте, что маски и перчатки не смогут вас защитить на сто процентов - риск заражения высокий. Пожалуйста, не ходите гулять, не ходите на шашлыки и избегайте места большого скопления людей. Я понимаю, что очень тяжело сидеть в закрытом помещении, но лучше находиться дома и быть здоровым, чем в больнице и лечиться медикаментами. Не подвергайте риску себя, своих близких и окружающих. Не пожалейте денег и закажите доставку на дом", - сказал Бобров.

В настоящее время в Украине зарегистрировано 480 случаев заражений коронавирусом. От болезней, вызванных вирусом, скончались 11 человек. Число выздоровевших составляет шесть человек.

Ранее сообщалось, что в Формуле-1 рассматривали вариант с умышленным заражением пилотов коронавирусом.

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