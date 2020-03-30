Команда Формулы-1 специально собиралась заразить своих пилотов коронавирусом

Один из руководителей команды Формулы-1 "Ред Булл" Гельмут Марко сообщил, что в их стане прорабатывался вопрос о том, чтобы специально заразить пилотов коронавирусом.

Слова Марко приводит Motorsport.

Так, представитель руководства "Ред Булла" рассказал, что в команде хотели организовать лагерь для всех пилотов, включая юниоров, чтобы заразить их коронавирусом. По словам Марко, спортсмены должны были переболеть и забыть о болезни.

"Почему не вышло? Скажем так, идею приняли не очень хорошо", - сказал Марко.

Напомним, из-за коронавируса старт нового сезона в Формуле-1 был перенесен. По состоянию на сегодняшний день были отменены два Гран-при, а еще шесть - перенесены.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Формуле-1 приняли очередное громкое решение из-за коронавируса.