RU  UA  EN

понедельник, 30 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.55
НБУ:USD  27.80
Меню
Спорт

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

30 марта

14:48
Я бы могла с ней ужиться: Ирина Билык рассказала о будущей невестке Lime
14:32
Принц Гарри и Бон Джови выпустили совместную песню Unbroken Lime
14:08
Ждете новых серий "Рика и Морти"? Посмотрите пока аниме-короткометражку о Рике-самурае Lime
13:30
Надя Дорофеева показала романтические фото с мужем в новом загородном доме Lime
13:20
Все в ужасе за королеву: у лакея Елизаветы II обнаружили коронавирус Lime
12:35
Как часто украинцы моют руки и чем укрепляют иммунитет: опубликованы результаты соцопроса Lime
12:06
Умер композитор, чья музыка пугала нас в "Сиянии", "Экзорцисте" и фильмах Дэвида Линча Lime
11:42
Тилль Линдеманн ответил на слухи о заболевании коронавирусом в стиле Чака Норриса Lime
11:22
Госпитализированный Игорь Николаев показал результаты теста на коронавирус Lime
11:16
Умер актер сериалов "Санта-Барбара" и "Отчаянные домохозяйки" Lime
11:12
Иначе умрут миллионы: США приняли важное решение по карантину из-за коронавируса
07:05
Как приготовить дома макароны по-флотски с фаршем и зеленью: полезный рецепт на каждый день Lime
Все новости

Команда Формулы-1 специально собиралась заразить своих пилотов коронавирусом

понедельник, 30 марта 2020, 14:38
переглянути новину українською

Один из руководителей команды Формулы-1 "Ред Булл" Гельмут Марко сообщил, что в их стане прорабатывался вопрос о том, чтобы специально заразить пилотов коронавирусом.

Слова Марко приводит Motorsport.

Так, представитель руководства "Ред Булла" рассказал, что в команде хотели организовать лагерь для всех пилотов, включая юниоров, чтобы заразить их коронавирусом. По словам Марко, спортсмены должны были переболеть и забыть о болезни.

"Почему не вышло? Скажем так, идею приняли не очень хорошо", - сказал Марко.

Напомним, из-за коронавируса старт нового сезона в Формуле-1 был перенесен. По состоянию на сегодняшний день были отменены два Гран-при, а еще шесть - перенесены.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Формуле-1 приняли очередное громкое решение из-за коронавируса.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Динамо - Десна - 1:1 Хроника матча, видео голов

Заря - Шахтер - 1:0 Хроника матча, видео гола

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: