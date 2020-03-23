В Формуле-1 приняли очередное громкое решение из-за коронавируса

Гран-при Азербайджана в Формуле-1 отложен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Motorsport.

Сроки проведения этапа не определены. Изначально гонка должна была пройти 7 июня. Из-за отмены весенних этапов гонка в Баку могла стать первой в нынешнем сезоне. Таким образом, ближайший Гран-при может пройдет в Канаде 14 июня.

Ранее были перенесены или отменены этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Нидерландах, Испании, Китае и Монако.

Действующим чемпионом Формулы-1 является британский автогонщик Льюис Хэмилтон. Он занимал первое место по итогам сезона пять раз за последние шесть лет. Всего Хэмилтон шесть раз становился чемпионом и уступает по этому показателю только легендарному Михаэлю Шумахеру (7).

Ранее сообщалось, что в МОК не исключили вероятность переноса Олимпиады-2020.