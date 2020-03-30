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Самый ожидаемый бой года в UFC находится под угрозой срыва из-за решения российских властей

понедельник, 30 марта 2020, 11:25
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Бой по правилам смешанных единоборств за пояс чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном находится под угрозой срыва из-за решения властей РФ закрыть свои границы с 30 марта из-за эпидемии коронавируса.

В настоящее время Нурмагомедов готовится к поединку на родине в Дагестане. С сегодняшнего дня согласно решению правительства РФ было закрыто движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Из-за этого россиянин рискует не вылететь на бой, место проведения которого пока остается неизвестным.

Ранее "Апостроф" сообщал, что несмотря на перенос из Бруклина (США), поединок состоится в назначенную дату - 18 апреля.

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