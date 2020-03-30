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Вопреки коронавирусу: озвучена дата старта Олимпиады-2020 в Токио

понедельник, 30 марта 2020, 15:13
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Открытие летних Олимпийских игр в Токио (Япония) состоится 23 июля 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации источника, такое решение было принято Международным олимпийским комитетом (МОК) и правительством Японии.

Напомним, Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за вспышки коронавируса COVID-19 соревнования пришлось перенести. По состоянию на сегодняшний день во всем мире болезнью заразились более 700 тысяч человек. Число погибших достигло почти 34 тысяч человек.

Напомним, в МОК сообщили, что владельцы билетов на Олимпийские игры смогут посетить по ним соревнования в 2021 году либо же вернуть потраченные средства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что узбекская гимнастка намерена выступить на Олимпиаде в 46 лет.

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