Одна из лучших теннисисток мира порадовала фанатов жаркими фото

Одна из сильнейших теннисисток планеты белоруска Арина Соболенко поделилась с фанатами новыми фото.

Спортсменка опубликовала снимки в Instagram.

На фото первая ракета Беларуси предстала в сексуальном образе в джинсовых штанах и куртке.

Instagram Арины Соболенко

Instagram Арины Соболенко

"Ну разве не шикарная работа?" - написала теннисистка в комментарии к одному из снимков.

В рейтинге лучших теннисисток мира Соболенко занимает 11-е место. Ее лучшим местом в рейтинге было 9-е, на которое она поднялась в феврале прошлого года. Профессиональную карьеру Соболенко начала в 2012 году. В нынешнем сезоне 21-летняя белоруска выиграла один турнир серии WTA - в Дохе (Катар).

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из секс-символов тенниса объявила об уходе.