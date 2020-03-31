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Усик попал в скандал из-за восхищения Сталиным: в сети волна гнева

вторник, 31 марта 2020, 21:14
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В сети появилась архивная фотография украинского боксера Александра Усика, который во времена выступления за "Украинские Атаманы" восхитился советским диктатором Иосифом Сталиным. Спортсмен позировал на фоне надписи на латинице "Viva Stalin" с изображением серпа и молота.

Фотографию опубликовало сообщество "Баба и кот" в Facebook.

Поступок украинца разозлил пользователей сети.

"Голова нужна, чтобы ею есть и принимать удары. Все".

"А маковку напрочь отбили у этого кренделя".

"Церковь и Сталин не совместимы. Значит, бред в его голове не структурирован".

"Вата в очередной раз показывает свое лицо. И это недоразумение говорит, что оно прославляет Украину. Лучше вообще не брал флаг в свои руки".

"Ну слов нет. Манкурты, все по приколу, даже имя тирана, который уничтожил, убил, миллионы людей. Прикалываются, пока их самих не коснется, карма, бумеранг, как хотят пусть понимают".

"Сделайте ему прививку, хотя бы от бешенства. Срочно".

"Удары по голове даром не проходят"...

"Когда в голове борщ, компот, свекла и пряник... то православие, то Сталин...".

"Не давайте ему в руки украинский флаг... Нельзя марать наш флаг ...(((".

"Всегда было ватно-ушлепковатое, и не понимаю, для чего из него лепить символ, патриота и героя. Приспособленец и подхалим (с)".

"Да он же боксер. Что от него требовать можно? Хоть бы в туалете за собой смывать не забывал", - пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что Усик попал в скандал из-за слов про Россию и Украину.

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