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Сумасшествие США и выздоровевший Китай: актуальная таблица по коронавирусу

воскресенье, 22 марта 2020, 21:41
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Фото: Фото из открытых источников

По последним данным, в США за сутки заразились коронавирусом почти 15 тысяч человек.

Об этом можно судить по данным сводной таблицы с количеством зараженных за сутки по всему миру.

Отметим, что на данный момент США лидирует по количеству зараженных за день – 14 550 человек. На втором месте – Италия (5560 зараженных), а на третьем – Испания с 3107 зараженными коронавирусом. Добавим, что на четвертом месте – Германия, здесь 2442 человек заразились коронавирусом. Пятерку замыкает Франция с 1559 зараженными.

А вот в Китае, который практически победил пандемию, за сутки зарегистрировали лишь 46 человек с COVID-19.

Как сообщал "Апостроф", в Испании, которую охватил коронавирус, застряли около 80 украинцев на курортном острове Тенерифе.

Напомним, что в Италии в одном из муниципалитетов провели масштабное тестирование населения на коронавирус, которое позволило изолировать больных без симптомов и остановить распространение пандемии.

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