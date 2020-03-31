Звездный футболист "Динамо" похвастался огромным уловом - фото

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился с фанатами своим уловом во время карантина, на который ушла его команда из-за эпидемии коронавируса.

Фото с рыбалки футболист опубликовал в сторис Instagram.

Так, 20-летний игрок выложил снимок, на котором он держит в руках огромного карпа.

Instagram Виталия Миколенко

Миколенко является одним из самых дорогих игроков "Динамо". Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную трансферную стоимость в 10 млн евро. Дороже него в киевском клубе только вингер Виктор Цыганков, который оценен в 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Миколенко сыграл за "Динамо" 30 матчей, забил 3 мяча и сделал 7 результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер "Динамо" шокировал фанатов и свою собаку новым имиджем.