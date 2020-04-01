Сексапильная звезда UFC восхитила фанатов тренировкой в обнаженном виде: опубликовано фото

Боец смешанных единоборств (UFC) Пейдж Ванзант поделилась фотографией, на которой она вместе с мужем в обнаженном виде провела тренировку дома в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.
"Тренировка прошлой ночью", - написала Ванзант в своем Instagram.
Поступок спортсменки восхитил пользователей, которые, впрочем, не смогли понять, кто же сделал фотографию.
"Фотограф: "Можно я уже пойду?".
"Обернись".
"Pornhub ждет вас в ближайшее время. Представьте себе, сколько они заплатили бы".
"Если вы не можете тренироваться голым в собственном спортзале, то какой в нем смысл?".
"Кто делал снимок?".
"О боже, вы, ребята, самая милая пара!", - пишут пользователи.
26-летняя Ванзант является одной из самых красивых девушек в UFC. За свою карьеру он провела 12 боев, в которых одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.
"Апостроф" предлагает небольшую подборку фотографий эффектной спортсменки.
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