Сексапильная звезда UFC восхитила фанатов тренировкой в обнаженном виде: опубликовано фото

Боец смешанных единоборств (UFC) Пейдж Ванзант поделилась фотографией, на которой она вместе с мужем в обнаженном виде провела тренировку дома в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

"Тренировка прошлой ночью", - написала Ванзант в своем Instagram.

Поступок спортсменки восхитил пользователей, которые, впрочем, не смогли понять, кто же сделал фотографию.

"Фотограф: "Можно я уже пойду?".

"Обернись".

"Pornhub ждет вас в ближайшее время. Представьте себе, сколько они заплатили бы".

"Если вы не можете тренироваться голым в собственном спортзале, то какой в нем смысл?".

"Кто делал снимок?".

"О боже, вы, ребята, самая милая пара!", - пишут пользователи.

26-летняя Ванзант является одной из самых красивых девушек в UFC. За свою карьеру он провела 12 боев, в которых одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.

"Апостроф" предлагает небольшую подборку фотографий эффектной спортсменки.

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