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УЕФА принял важное решение по еврокубкам из-за коронавируса

среда, 01 апреля 2020, 21:24
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил возобновление матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Кроме того, в УЕФА было решено перенести матчи с участием национальных сборных, запланированных на июнь 2020 года.

В настоящее время в Лиге чемпионов определились четыре четвертьфиналиста (ПСЖ, "Атлетико", "РБ Лейпциг" и "Аталанта"). Остались не сыгранными ответные матчи 1/8 финала: "Барселона" - "Наполи" (первая игра - 1:1), "Бавария" - "Челси" (3:0), "Манчестер Сити" - "Реал" (2:1) и "Ювентус" - "Лион" (0:1).

В Лиге Европы были сыграны шесть первых матчей 1/8 финала: ЛАСК - "Манчестер Юнайтед" (0:5), "Истанбул Башакшехир" - "Копенгаген" (1:0), "Айнтрахт" - "Базель" (0:3), "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" (1:1), "Вольфсбург" - "Шахтер" (1:2) и "Рейнджерс" - "Байер" (1:3).

Ранее сообщалось, что в Англии придумали, как доиграть сезон, несмотря на пандемию коронавируса.

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