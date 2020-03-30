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Изолированный вариант: в Англии нашли возможность доиграть сезон в условиях коронавируса

понедельник, 30 марта 2020, 18:03
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Руководство английской Премьер-лиги разрабатывает вариант проведения оставшихся матчей нынешнего сезона в условиях пандемии китайского коронавируса в изолированных лагерях.

Об этом сообщает The Independent.

Матчи могут пройти летом на тренировочных базах клубов вместо стадионов и без зрителей. Планируется, что матчи будут проходить каждый день и они будут транслироваться по телевидению. Данный вариант может устроить клубы, которые существенно потеряли в доходах из-за приостановки чемпионата Англии. Также план устраивает правительство Великобритании, которое считает, что футбол поможет жителям сплотиться в сложный период.

На данный момент в чемпионате Англии сыграно 29 туров. Лидером турнира является "Ливерпуль", который опережает ближайшего преследователя на 25 очков.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры-2020 официально перенесены на новую дату.

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