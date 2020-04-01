Украина уверенно вышла в полуфинал альтернативного Евро-2020

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко разгромил шотландского полузащитника "Челси" Билли Гилмора в матче 1/8 финала альтернативного чемпионата Европы-2020 по FIFA 20. Турнир проводится в условиях карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Украинец играл за "Барселону" и добился победы над "Манчестер Сити" Гилмора со счетом 5:1. После первого тайма Зинченко выигрывал со счетом 2:0, а во второй половине быстро забил еще два мяча, досрочно решив исход матча. Гилмор сумел забить единственный гол лишь в концовке встречи.

В альтернативном Евро-2020 принимают участие 32 футболиста из разных европейских стран.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 перенесен на 2021 год из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что в матче альтернативного Евро-2020 Зинченко разгромил российского футболиста.