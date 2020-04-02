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В Испании от коронавируса скончался легендарный футболист "Реала"

четверг, 02 апреля 2020, 16:27
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В Испании от коронавируса умер известный футболист мадридского "Реала" Грегорио Бенито.

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Как пишет местная пресса, легенда испанского клуба скончался в возрасте 73 лет. Также известно, что Бенито страдал от болезни Альцгеймера, но причиной смерти врачи официально называют коронавирус.

Бенито был воспитанником "Реала". В первой команде мадридского клуба он играл с 1966 по 1982 годы и в общей сложности провел 420 матчей. Также он провел 22 матча в составе национальной сборной Испании.

На счету Бенито 11 трофеев: шесть чемпионатов и пять кубков Испании.

Напомним, что 26 марта в возрасте 87 лет скончался бывший тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго, который привел национальную команду к первому титулу в истории.

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